0
0
36
НОВОСТИ

На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ка-27, на борту находились 3 человека

22:20 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет Ка-27 произвел жесткую посадку около горы Острой в Камчатском крае, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

"Поступила информация о жесткой посадке вертолета Ка-27 в районе горы Острая на Камчатке. На борту находилось трое человек", - сказал собеседник агентства.

Вертолет выполнял тренировочный полет. Начаты поиски, но их активная фаза начнется в светлое время суток. К операции планируется привлечь вертолет и наземную группировку.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

22:30 23.09.2021
Для обеспечения безопасности Кабула талибы создали специальную комиссию
0
0
22:20 23.09.2021
Третья волна COVID-19 в Африка спадает, необходимо готовиться к четвертой - ВОЗ
0
36
22:10 23.09.2021
Ситуация с распространением коронавируса ухудшается в девяти регионах Украины - Минздрав
0
61
21:20 23.09.2021
"История Севастополя" получила гран-при конкурса "Книга года - 2021"
0
139
21:10 23.09.2021
На сессии ГА ООН новых случаев заражения коронавирусом нет - офис
0
147
19:20 23.09.2021
Встреча Лаврова с сирийским главой МИД началась в Нью-Йорке
0
254
19:15 23.09.2021
В МТПП рассказали об итогах акции «Миллион призов - #ВыбираемВместе»
0
321
19:10 23.09.2021
К 2023 году США планируют завершить процесс ликвидации химоружия - Пентагон
0
274
18:20 23.09.2021
В интересах европейцев Франция продолжит диалог с Россией - МИД
0
307
18:10 23.09.2021
На борьбу с голодом в других странах США готовы выделить 5 млрд долларов
0
291

Возврат к списку