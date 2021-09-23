На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ка-27, на борту находились 3 человека

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет Ка-27 произвел жесткую посадку около горы Острой в Камчатском крае, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.



"Поступила информация о жесткой посадке вертолета Ка-27 в районе горы Острая на Камчатке. На борту находилось трое человек", - сказал собеседник агентства.



Вертолет выполнял тренировочный полет. Начаты поиски, но их активная фаза начнется в светлое время суток. К операции планируется привлечь вертолет и наземную группировку.



