Руководство США знало все о ситуации в Афганистане - Нарышкин
16:12 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство и спецслужбы США были в курсе ситуации в Афганистане, но не хотели признавать правды о ней, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в пятницу в интервью RT.
"Опять же, ЦРУ является частью более крупного механизма, и я убежден, что руководство США располагало всеми разведданными о ситуации на земле [в Афганистане] и потенциальных событиях. Они не принимали во внимание одну вещь - их собственные возможности, они не хотели смотреть правде в глаза", - отметил глава СВР России.
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