Руководство США знало все о ситуации в Афганистане - Нарышкин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство и спецслужбы США были в курсе ситуации в Афганистане, но не хотели признавать правды о ней, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в пятницу в интервью RT.

"Опять же, ЦРУ является частью более крупного механизма, и я убежден, что руководство США располагало всеми разведданными о ситуации на земле [в Афганистане] и потенциальных событиях. Они не принимали во внимание одну вещь - их собственные возможности, они не хотели смотреть правде в глаза", - отметил глава СВР России.