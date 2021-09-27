Александр Ширвиндт сообщил об уходе с поста худрука Театра сатиры
14:12 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Об этом он сообщил в понедельник ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в театре.
"Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность", - сказал он. Ширвиндт уточнил, что уже написал соответствующее заявление в Департамент культуры Москвы.
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