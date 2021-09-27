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Украина обратится к Еврокомиссии из-за газового контракта Венгрии с "Газпромом" - МИД

16:32 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина попросит Европейскую комиссию проверить на соответствие европейскому законодательству готовящийся газовый контракт между Венгрией и "Газпромом" о поставках газа в обход страны. Об этом идет речь в заявлении МИД Украины, опубликованном в понедельник на официальном сайте ведомства.

"Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики", - говорится в сообщении.


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