Из-за пандемии и санкций Роскосмос не выполнил часть госпрограмм в 2020 году
21:30 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Что касается исполнения государственных программ. Негативное влияние на их реализацию оказали пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, уменьшение ресурсного обеспечения мероприятий, а также санкции на поставку комплектующих для ракетно-космической техники", - отметил Овчинников.
По словам первого замгендиректора, часть запусков по подпрограмме развития системы ГЛОНАСС не была осуществлена из-за отсутствия оперативной необходимости "в связи с надежностью аппаратов, продолжающих функционировать сверх установленного срока активного существования". "Кроме того, по всем программам, включая ФЦП "Развитие космодромов на 2017-2025 годы в обеспечение космической деятельности Российской Федерации", проведена корректировка государственного оборонного заказа, изменившая сроки наступления ряда мероприятий и контрольных событий", - добавил он.
НОВОСТИ
- 20:14 30.09.2021
- Сбер выступил с предложениями по развитию рынка производных финансовых инструментов
- 19:16 30.09.2021
- «Подмосковные школы и вузы входят в топ российских»: Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем Московской области
- 19:10 30.09.2021
- Налоги от акцизов на крепкий алкоголь в 2022 г. принесут бюджету РФ 38 млрд руб
- 18:20 30.09.2021
- Финские заводчики начнут вакцинировать норок от коронавируса
- 17:54 30.09.2021
- Сбербанк предложил должникам помощь в продаже недвижимости для погашения «просрочки»
- 17:40 30.09.2021
- Россия и Индия взаимно разместят у себя наземные станции навигационных систем - Роскосмос
- 17:22 30.09.2021
- Сбер открыл регистрацию на международное онлайн-соревнование AI Journey Contest 2021 с призовым фондом более 8 млн рублей
- 17:12 30.09.2021
- Минобороны КНР назвало сотрудничество AUKUS по атомным подлодкам передачей ядерного оружия
- 17:00 30.09.2021
- Расширение списка СМИ-иноагентов не угрожает свободе слова, считают в Кремле
- 16:32 30.09.2021
- Журналист Доброхотов перешел российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска - ФСБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать