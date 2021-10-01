Лкашенко: Любой самолет будет немедленно посажен, если я...увижу угрозу государству

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гарантирует безопасность пролета иностранных самолетов над республикой , но если власти будут видеть угрозу белорусскому государству , то посадят любой самолет.

"Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, вашей компании и вашей стране и любой другой гарантировать полную безопасность полетов над Беларусью так, как это было всегда. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет - будь то Великобритании или США. Он немедленно будет посажен в Беларуси ", - сказал Лукашенко в интервью Си-эн-эн, фрагмент которого был показал по телеканалу "Беларусь-1" в пятницу.