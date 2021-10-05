Авиакомпании получили около 20 млрд руб. в рамках программ господдержки
19:18 05.10.2021
Одна из самых крупных программ господдержки во время пандемии касалась авиационной отрасли. По оценкам Сбера в рамках Постановления Правительства о кредитной поддержке занятости и выделения кредитов под 2% было получено около 20 млрд руб., из которых списано 8 млрд по истечение срока на программу занятости. Также отрасль поддерживалась субсидиями для авиакомпаний в рамках Постановления Правительства РФ № 661 (свыше 23 млрд руб.) выдачей государственных гарантий на сумму 70 млрд и прямыми вливаниями в капитал — 60 млрд рублей.
Потребовалось улучшить условия обязательств по лизингу для авиакомпаний, по оценкам Сбера от 30% до 50% лизинговых платежей за второй и третий кварталы 2020 были перенесены на более поздние сроки в рамках договоренностей между авиакомпаниями и лизинговыми компаниями. Совокупный убыток отрасли в 2020 году составил около 150 млрд рублей.
«Помощь государства во время пандемии существенно поддержала авиационную отрасль: часть авиакомпаний в 2020 году летала в убыток на некоторых направлениях. Из-за ограничений на международные полёты перевозчики были вынуждены замещать пассажирские перевозки грузовыми. На сегодняшний день долговая нагрузка авиакомпаний остаётся ещё высокой, однако происходит улучшение основных финансовых метрик. В случае дальнейшего роста числа вакцинированных людей, постепенного открытия границ и роста количества международных рейсов авиакомпании смогут быстрее восстановить маржинальность бизнеса» - отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.
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