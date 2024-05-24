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Путин и Лукашенко высказались по теме катастрофы, в которой погиб президент Ирана

18:30 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что США виноваты в смерти президента Ирана Эбрахима Раиси, так как своей политикой санкций запрещали обслуживать его вертолет.

«Как человек, а не как президент, скажу, что мерзкая, омерзительная позиция США привела к этому. Я имею в виду прежде всего санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов, на которых перевозят людей», — пояснил он на пресс-конференции.

«Они ж запретили его обслуживать (вертолет Раиси — прим. ТАСС) своим компаниям. Поэтому в этом их вина в том числе», — считает президент.

Сопровождающая президента Ирана Эбрахима Раиси делегация летела на вертолетах российского производства, и полет прошел без проблем. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

«Кстати, сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. И вертолеты российского производства без всяких особых сложностей в тех же условиях, в том же коридоре фактически, пролетели без всяких проблем», — сказал Путин.

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