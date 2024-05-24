Туск заявил о намерении властей Польши открыть КПП «Бобровники» на границе с Белоруссией
21:00 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это [решение], наверное, позволило бы разблокировать значительную часть польского малого и среднего бизнеса, связанного с прямым торговым обменом <…> между белорусами и поляками», — цитирует польского премьера радиостанция RMF24. В то же время Туск предупредил, что сможет пойти на такой шаг только при отсутствии однозначно негативного мнения со стороны военного ведомства и погранслужбы. По его словам, решение может быть принято в ближайшие несколько дней.
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