Туск заявил о намерении властей Польши открыть КПП «Бобровники» на границе с Белоруссией

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти в ближайшее время могут принять решение об открытии КПП «Бобровники» на границе с Гродненской областью Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с жителями города Белосток.

«Это [решение], наверное, позволило бы разблокировать значительную часть польского малого и среднего бизнеса, связанного с прямым торговым обменом <…> между белорусами и поляками», — цитирует польского премьера радиостанция RMF24. В то же время Туск предупредил, что сможет пойти на такой шаг только при отсутствии однозначно негативного мнения со стороны военного ведомства и погранслужбы. По его словам, решение может быть принято в ближайшие несколько дней.