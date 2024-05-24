28 командиров ВСУ попали под расследование из-за провала на харьковском направлении

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело против 28 командиров подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за провала при обороне на харьковском направлении. Об этом сообщило издание «Главком» со ссылкой на судебный реестр.

По данным досудебного расследования, на которое ссылается издание, военные в ряде населенных пунктов Харьковской области, входящих в зону ответственности оперативно-тактической группировки «Харьков» группировки войск «Хортица», оставили свои позиции при наступлении российских сил. Подчеркивается, что речь идет о подразделениях размером до одной роты.

Следствие считает, что командование 125-й бригады ВСУ и их подчиненные не организовали должным образом оборону на российско-украинской границе. Из-за этого украинская армия потеряла позиции, военную технику и часть личного состава.