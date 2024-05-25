Госдеп США выступил за отправку миротворческой миссии на Гаити

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Убийство двух граждан США в результате вооруженного нападения на Гаити подчеркивает необходимость отправки миротворческой миссии на территорию островного государства. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

«К сожалению, это (убийство американцев — прим. ТАСС) служит напоминанием о том, что ситуация с безопасностью на Гаити не может ждать — слишком много невинных жизней потеряно. Во время вчерашнего визита президента Кении [Уильяма] Руто президент [Джо] Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов поддержке ускоренного развертывания возглавляемой Кенией многонациональной миссии по поддержке безопасности для укрепления потенциала Гаитянской национальной полиции по защите мирного населения, восстановлению верховенства закона и прокладыванию пути к демократическому управлению», — отметил дипломат.