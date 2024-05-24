Министр обороны КНР проведет переговоры с главой Пентагона в Сингапуре
21:36 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе проведет в Сингапуре двустороннюю встречу с министром обороны Китая Дун Цзюнем. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.
Как следует из документа, Остин на следующей неделе отправится в Сингапур, где примет участие в международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Он встретится с премьер-министром и другими представителями руководства Сингапура, проведет консультации «с коллегами из стран Юго-Восточной Азии, а также примет участие в трехсторонней министерской встрече с коллегами из Японии и Республики Корея».
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