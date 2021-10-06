Матвиенко допускает введение ограничений на доступ в здание Совфеда из-за коронавируса

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допускает введение ряда ограничений на доступ в здание верхней палаты парламента, если того потребует ситуация с распространением коронавируса. Об этом она сказала в среду журналистам.

"Мы и дальше будем строго контролировать ситуацию. Единственное, возможно, мы ограничим доступ в здание Совета Федерации, если это потребуется, не членам Совета Федерации, не сотрудникам аппарата, но пока ситуация у нас в этом смысле спокойная. Да, тревожит рост заболеваний, но надо на него соответственно и реагировать", - сказала Матвиенко.