Суд штата Техас наложил временный запрет на исполнение закона об абортах

07:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный окружной суд Техаса наложил временный запрет на исполнение принятого в штате закона о запрете на прерывание беременности при сроке более шести недель. Это следует из постановления суда, опубликованного в среду.

"В соответствии с конституцией человек имеет право делать выбор в пользу аборта до момента проявления жизнеспособности плода", - указал в заявлении окружной судья Роберт Питман. Он отметил, что лишение граждан такого права было бы "вопиюще неконституционным".

"Соединенные Штаты стремятся к предварительному, а затем и постоянному судебному запрету на исполнение этого закона", - говорится в постановлении. Согласно распоряжению суда, информация о временном запрете должна быть размещена на сайтах судебных органов штата в открытом доступе с подробным объяснением, что апелляционные иски по поводу данного закона судами Техаса приниматься не будут.