Решение о пересмотре цен контрактов на капремонт не отразится на взносах - Минстрой РФ
15:32 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение правительства РФ, позволяющее увеличивать стоимость госконтрактов на капремонт в связи с ростом цен на стройматериалы, не приведет к росту взносов граждан на капитальный ремонт. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Минстроя РФ со ссылкой на статс-секретаря - замминистра строительства и ЖКХ Светлану Иванову.
"Отмечу, что эта мера касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт, полномочия по которым зафиксированы за российскими регионами. Изменение цен на строительные материалы напрямую отражается на итоговой цене капитального ремонта. Поэтому для того, чтобы не допустить срыва уже заключенных контрактов и соблюсти утвержденный график работ в домах, постановление № 1667 разрешает изменять цену контракта по капитальному ремонту до 25% при условии обязательного подтверждения необходимости корректировок экспертизой. Такое увеличение должно быть не выше предельной стоимости капитального ремонта, установленной в регионе, и не влечет увеличения платы для граждан за капитальный ремонт", - приводятся в сообщении слова Ивановой.
Она добавила, что ранее региональные операторы могли увеличить цену договора на капитальный ремонт до 15% из-за роста объемов выполнения работ, при этом возможность увеличения цены из-за роста стоимости стройматериалов отсутствовала.
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