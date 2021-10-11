Goldman Sachs прогнозирует акциям «Роснефти» очередной рост

16:12

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs повысили целевую цену акций « Роснефти» на 5% до 10,5 долл. за ценную бумагу. Как говорится в новом отчете инветсбанка, при пересмотре целевых цен по нефтегазовому сектору РФ из-за повышения прогнозов цен на сырьевые товары, можно сделать вывод, что эта отрасль российской экономики будет в 2022 и 2023 годах одной из самых прибыльных в мире. Ее средняя доходность свободного денежного потока (СДП) составит 15%, а средняя дивидендная доходность – 11%.

Аналитики обращают внимание на компании, сфокусировавшиеся на долгосрочных возможностях наращивания добычи в период недоинвестированности сектора, в частности на «Роснефть», которая выделяется низкими операционными затратами, позволяющими генерировать больший свободный денежный поток. Предполагается, что по итогам 2021 года доходность СДП «Роснефти» будет самой высокой среди отечественных компаний и составит 15%. Эксперты прежде всего обращают внимание инвесторов на масштабный проект «Роснефти» «Восток Ойл», который обеспечит компании более 2 млн барр.н.э./сут. жидких углеводородов.

Предполагается, что дивиденды «Роснефти» по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом увеличатся в 7 раз, а по итогам 2022 года вырастут еще на 15%. Согласно пересмотренным прогнозам прибыль на акцию составит 123 руб. по итогам 2022 года и 139 руб. по итогам 2023 года, а значит рост к предыдущему прогнозу составит 8,5% и 24%.