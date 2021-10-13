Италия заинтересована в скорейшем признании ЕС "Спутника V" - Посол Стараче

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Италия заинтересована в том, чтобы процедура признания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории ЕС максимально ускорилась. Об этом заявил в среду ТАСС посол Италии в Москве Джорджо Стараче.

"Процедура признания зависит от Евросоюза, но Италия заинтересована в том, чтобы на территории ЕС "Спутник V" был признан как можно скорее", - сказал он.