Италия заинтересована в скорейшем признании ЕС "Спутника V" - Посол Стараче
18:50 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Процедура признания зависит от Евросоюза, но Италия заинтересована в том, чтобы на территории ЕС "Спутник V" был признан как можно скорее", - сказал он.
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