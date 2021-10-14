В Москве выявили 6 712 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 712 против 4 410 днем ранее, до 1 699 498. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 4 июля. В относительном выражении он составил 0,4%

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 72. Всего в городе умерли 29 952 человека (1,76% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.