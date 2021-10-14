Саудовская Аравия предлагает создать аналог ОПЕК+ на рынках газа и угля

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на рынках природного газа, сжиженного природного газа (СПГ) и угля, которые переживают период ценовых максимумов, вызвана недостаточными инвестициями в этих отраслях и отсутствием регулирования по примеру ОПЕК+. Такое высказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на панельной дискуссии в рамках Российской энергетической недели.

По словам бен Сальмана, "углеродная нейтральность не должна быть самоцелью", так как подобные амбиции нарушают стабильность на энергорынках. '"Мы видим уже рост цен на газ на 500%, очень высокие цены на уголь и рост цен на СПГ на 200%. Если бы эти рынки получали бы такой же уровень внимания, какой мы оказывали рынку нефти, как ОПЕК+, то, безусловно, ситуация сейчас там была бы намного лучше", - сказал он.

"Если мы посмотрим на рынок газа и угля, то увидим, что они нуждаются в подобном регуляторе. Возможно, им просто следует сделать copy past и повторить то, что мы делаем на рынке нефти", - предложил он.