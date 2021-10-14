О реализации базовых столичных проектов с помощью грамотной тарифной политики рассказал заммэра Владимир Ефремов.
19:30 14.10.2021
Он подчеркнул, что наравне с проектами по развитию транспортной инфраструктуры туда входит и масштабный проект «Индустриальные кварталы», в рамках которого проводится перепрофилирование бывших промзон под новые направления.
Заммэра отмечает, что «Градостроительный потенциал этого проекта – 33 миллиона квадратных метров. Это современные высокотехнологичные производства, общественно-деловая застройка, социальные объекты, жильё».
Также подчеркивается, что цифровизация в тарифном регулировании позволяет освободить большой человеческий ресурс, что, в свою очередь, дает экономию средств и делает процедуру более открытой.
«В этом году Москва объединила на одной электронной площадке экспертов тарифного регулятора и всех регулируемых организаций, оцифровала процессы подачи тарифных заявок и заявок на техприсоединение, создала структурированное хранилище обосновывающих документов организаций», –рассказал Владимир Ефимов.
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