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НОВОСТИ

За рекордные 25,4 млн долларов удел с молотка изрезанный шредером рисунок Бэнкси

21:50 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рисунок Бэнкси, получивший всемирную известность после того, как его чуть не уничтожил установленный автором потайной шредер, ушел с молотка в Лондоне за рекордные для работ британского уличного художника 18,6 млн фунтов стерлингов (25,4 млн долларов). Об этом свидетельствуют результаты проходящих сейчас в столице Великобритании торгов произведениями современного искусства. Их проводит аукционный дом Sotheby's ("Сотбис").


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