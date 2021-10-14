За рекордные 25,4 млн долларов удел с молотка изрезанный шредером рисунок Бэнкси

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рисунок Бэнкси, получивший всемирную известность после того, как его чуть не уничтожил установленный автором потайной шредер, ушел с молотка в Лондоне за рекордные для работ британского уличного художника 18,6 млн фунтов стерлингов (25,4 млн долларов). Об этом свидетельствуют результаты проходящих сейчас в столице Великобритании торгов произведениями современного искусства. Их проводит аукционный дом Sotheby's ("Сотбис").





