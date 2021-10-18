Газовый кризис стал наказанием Европы за высокомерие - Forbes

09:32 Источник: Известия

Европа поплатилась за высокомерие и оказалась в плену газового кризиса, тогда как Россия реализует свои козыри в «энергетическом покере». Статью с соответствующими утверждениями опубликовал Forbes.

Как пишет издание, энергетический кризис, разворачивающийся в Европе, имеет множество движущих сил, но ключевыми являются высокомерие ЕС в отношении «зеленой» политики и трезвый «энергетический покер» России.

Отмечается, что Европа поспешила с переходом от традиционных источников энергии (газ, уголь и атомная энергия) к «зеленой» энергии. Региону особенно не хватает возобновляемых источников энергии в периоды резкой смены погодных условий, пишет автор статьи.

Экспортеры газа по всему миру, включая Катар, предпочитают европейскому рынку клиентов из Восточной Азии, которые готовы платить больше за ресурс. Из-за этого Европа вынуждена во вред себе постоянно увеличивать цену на импорт.

По мнению автора статьи, Москва использует нехватку газа в ЕС, чтобы «рекламировать» газопровод «Северный поток – 2» (СП-2). Он добавил, что у России появились возможности для извлечения выгоды из складывающихся рыночных условий, поскольку Европа готова на поставки газа по «возмутительно высоким ценам».

Причинами нынешнего кризиса в Европе издание также называет возобновление спроса на энергию после коронавируса, экстремальную жару и продолжительные зимы, сбои в цепочке поставок и низкий уровень региональных запасов газа. Известия