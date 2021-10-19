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Число регионов РФ, не вводивших обязательную вакцинацию от ковида, снизилось до четырех

13:05 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только четыре российских региона - Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Ингушетия и Калмыкия - не ввели и не анонсировали обязательную вакцинацию от коронавируса. В трех последних пока не планируется вводить систему QR-кодов, следует из подсчетов ТАСС на основе заявлений региональных властей.

На прошлой неделе регионов, где не действовали и не были анонсированы две этих меры, было девять.

В Калмыкии и Ингушетии выявляют по 60-70 заболевших в день, в Ставропольском крае, где привились менее 50% жителей, за минувшие сутки зарегистрировали 381 случай заражения, что для региона стало максимумом с начала пандемии.

В Ненецком автономном округе, который входит в число лидеров по доле вакцинированных, действуют особые меры - туда можно въехать только привившимся, переболевшим или сдавшим отрицательный тест на коронавирус не ранее чем за 72 часа. В регионе выявляют менее 20 инфицированных в сутки, но с учетом численности населения заболеваемость там сопоставима с соседями - Архангельской областью и Республикой Коми.

В 32 регионах России, среди которых Москва, Подмосковье, Сахалинская и Тюменская области, уже введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, но система QR-кодов не введена (либо является лишь рекомендательной).

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 14 октября заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов. По его словам, сейчас под наблюдением медиков находятся более 1,1 млн россиян, что близко к пиковому показателю за время время пандемии - 1,25 млн.

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