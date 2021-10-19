Глава штаба обороны Великобритании назвал РФ "критической угрозой" для королевства
22:40 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер считает, что Россия является "критической угрозой" для королевства.
"Когда я только начинал военную службу, мы жили в условиях биполярного мира. Затем наступила эпоха однополярного мира, и фокус внимания был смещен на борьбу с терроризмом. Теперь же мы вступаем в многополярный мир - эру постоянной конкуренции, которая ведется нами с рядом авторитарных соперников. В данном контексте стоит упомянуть Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет критическую угрозу, и Китай, который является для нас хроническим системным вызовом", - сказал Картер во вторник, выступая в Центре за новую американскую безопасность в Вашингтоне. Трансляция велась на сайте организации.
По словам высокопоставленного генерала, на фоне стремительного развития политических и военных технологий противники Великобритании стали не только заниматься разработкой новых видов вооружения для создания конкурентных преимуществ, но и активнее прибегать к дезинформации и использовать прокси-формирования для достижения необходимых результатов.
Картер также обратил внимание на разработку Россией новых подводных лодок, что вынуждает Лондон реагировать на возникающие угрозы. "Северная Атлантика - это регион, которым нам необходимо очень внимательно заниматься, учитывая подводные разработки России. Нет сомнений в том, что нам следует проводить курс на сдерживание", - отметил военачальник.
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