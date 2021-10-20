РФ удовлетворена уровнем взаимодействия с новыми властями Афганистана - Лавров
13:00 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва положительно оценивает практическое взаимодействие с новыми афганскими властями, благодаря которому удается эффективно решать вопросы безопасности граждан РФ на территории Афганистана и обеспечивать беспрепятственное функционирование российского посольства в Кабуле. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая заседание по Афганистану в московском формате.
"Мы удовлетворены уровнем практического взаимодействия с афганскими властями, что позволяет на текущем этапе эффективно решать первостепенные задачи обеспечения безопасности проживающих в Афганистане российских граждан, беспрепятственного функционирования нашего посольства в Кабуле, как, собственно, и посольств других государств", - отметил глава МИД РФ.
Как ранее сообщили в российском дипведомстве, участники московского формата консультаций (Россия, Афганистан, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан) в среду обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане, а также усилия международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране. По итогам консультаций планируется принятие совместного заявления.
Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.
Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ) развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент исламской республики Ашраф Гани покинул страну, а радикалы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение сообщило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного кабинета министров, легитимность которого пока не признала ни одна страна.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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