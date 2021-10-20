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Саакашвили, согласен на госпитализацию, но голодовку не прекратит - врач

22:30 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, 1 октября объявивший голодовку в тюрьме города Рустави, согласен на госпитализацию. Об этом в среду сообщил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе.

"Михаил Саакашвили готов перейти в госпиталь. Этого не произойдет сегодня или завтра, возможно, в субботу- воскресенье, пока точно не знаю. Надо решить незначительные вопросы с министерствами здравоохранения и юстиции. Я завтра-послезавтра все выясню", - сказал Кипшидзе.

Врач навестил бывшего лидера страны в тюрьме. "Госпитализация не означает, что президент прекратит голодовку. Ни в коем случае. Он продолжит голодать", - заверил Кипшидзе.

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