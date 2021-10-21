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НОВОСТИ

Украинский СНБО предложил отказаться от термина «Великая Отечественная война»

09:32 21.10.2021 Источник: Эхо Москвы

СНБО Украины предложил отказаться от термина «Великая Отечественная война». Вместо него будут рассмотрены варианты «Вторая мировая война» и «советско-немецкая война». 

В Кремле неоднократно обвиняли зарубежные страны в попытках переписать историю.  Эхо Москвы

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