В детских садах и яслях в РФ в нерабочие дни организуют дежурные группы - Минпросвещения

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения России организует дежурные группы в детских садах и яслях на время нерабочих дней в ноябре. Об этом в четверг сообщается в телеграм-канале министерства.

"Минпросвещения распорядилось на время нерабочей недели организовать в дошкольных учреждениях дежурные группы и оповестить об этом через СМИ и интернет-ресурсы родителей", - говорится в сообщении.

В школах планируется объявить дополнительные каникулы.

В среду президент РФ Владимир Путин в связи с пандемией коронавируса подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.