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Каникулы в школах Москвы начнутся 28 октября

12:57 21.10.2021

Школьные каникулы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в столице начнутся с 28 октября - сообщает в блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин. Соответствующий указ размещен на официальном сайте мэра Москвы.

«В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций», — пишет в блоге Сергей Собянин.

Особо отмечается, что будут организованы дежурные группы для тех школьников, которых не с кем оставить дома, вузы и профессиональные учебные заведения продолжат работу в дистанционном формате обучения.

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