Пожилые москвичи и хроники смогут разблокировать соцкарты после вакцинации
13:15 21.10.2021
В столице введен домашний режим для пожилых людей и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Эта категория граждан сможет разблокировать свои социальные карты после вакцинации. Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте со ссылкой на соответствующий указ, размещенный на официальном сайте мэра Москвы просил отнестись к подобным мерам с пониманием, так как они направлены на сохранение жизни и здоровья самой уязвимой части населения.
«В связи с введением домашнего режима с 8 ноября 2021 года для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом», — указывается на сайте.
Домашний режим для граждан с хроническими заболеваниями и граждан старше 60 лет введен в Москве с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года, в этот период граждане должны находиться либо по месту жительства, либо на садовых участках. Ограничений на прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе нет.
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