Условий для диалога РФ и НАТО сегодня нет, он просто невозможен - замглавы МИД Грушко

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о невозможности диалога России и НАТО в настоящий момент.

"Сейчас нет условий для продолжения диалога, это невозможно", - сказал замминистра в четверг ТАСС, комментируя заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о готовности продолжать диалог с Москвой.