Условий для диалога РФ и НАТО сегодня нет, он просто невозможен - замглавы МИД Грушко
15:00 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о невозможности диалога России и НАТО в настоящий момент.
"Сейчас нет условий для продолжения диалога, это невозможно", - сказал замминистра в четверг ТАСС, комментируя заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о готовности продолжать диалог с Москвой.
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