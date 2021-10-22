ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье, готовившийся сторонником ИГ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила в Ставропольском крае теракт, готовившийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ предотвращена попытка совершения сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство" резонансного террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ)", - сообщили в ЦОС.

В ходе обыска по месту проживания задержанного изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления СВУ. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.