Российские морские пехотинцы на вертолете отогнали пиратов от контейнеровоза в Атлантике
09:20 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские морские пехотинцы с большого противолодочного корабля (БПК) "Вице- адмирал Кулаков" на вертолете отогнали пиратов от контейнеровоза в Атлантике и предотвратили его захват. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.
"25 октября экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана", - говорится в сообщении. По информации военного ведомства, нападению пиратов подвергся контейнеровоз "Люция", идущий под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун.
Как уточнили в Минобороны РФ, после получения сигнала бедствия был поднят вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. "При подлете военного вертолета пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега. <…> Позже с БПК "Вице-адмирал Кулаков" на борт контейнеровоза была высажена группа антитеррора, которая освободила экипаж и приступила к досмотру судна", - сообщили в Минобороны.
Отряд кораблей и судов Северного флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", среднего морского танкера "Академик Пашин" и спасательного буксирного судна "Алтай" действуют в Гвинейском заливе Атлантического океана в течение трех недель. Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания, проводя мониторинг надводной обстановки с помощью палубной авиации.
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