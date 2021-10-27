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Число занятых россиян в ближайшие 10 лет сократится более чем на 1 млн - Голикова

11:20 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность занятых в экономике россиян сократится более чем на 1 млн человек в ближайшие 10 лет, при этом произойдет вымывание самой активной на рынке труда возрастной категории - граждан в возрсте от 30 до 44 лет, заявила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Численность занятых в ближайшие 10 лет сократится более чем на 1 млн человек. Произойдет вымывание самой активной на рынке труда возрастной группы - граждан от 30 до 44 лет, а это более 6 млн человек. При этом доля занятых в возрасте 45 лет и старше будет расти, что в свою очередь приведет к увеличению среднего возраста занятого гражданина", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".

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