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В Думу внесен проект об ответственности за отождествление роли СССР и нацистской Германии

14:32 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов и сенаторов в среду внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий для граждан штрафы до 5 тыс. рублей и арест до 15 суток, а также штрафы до 100 тыс. рублей для юридических лиц за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии. Документ размещен в думской электронной базе данных.

"Законопроектом предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях… новой статьей 13.47 "Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы", - говорится в пояснительной записке.

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