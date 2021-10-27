Борт Каир - Москва вернулся в аэропорт из-за подозрительного послания на одном из кресел
15:00 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет Каир - Москва авиакомпании Egypt Air вернулся в среду в аэропорт вылета из-за подозрительного сообщения на одном из сидений. Об этом сообщила авиакомпания.
"Рейс MS 729 вернулся [в Каир] из-за наличия угрожающего сообщения от неизвестного лица на одном из сидений самолета, - говорится в сообщении компании. - Самолет был возвращен в пункт вылета через 22 минуты, борт благополучно приземлился в аэропорту Каира, принимаются необходимые меры".
НОВОСТИ
- 15:32 27.10.2021
- Суд ЕС наложил на Польшу штраф в 1 млн евро в день до выполнения требований ЕК
- 15:12 27.10.2021
- Глава ДНР заявил, что войскам Украины удалось захватить село Старомарьевка
- 14:32 27.10.2021
- В Думу внесен проект об ответственности за отождествление роли СССР и нацистской Германии
- 14:12 27.10.2021
- США заверили британский суд, что Ассанж сможет отбывать заключение в Австралии - Reuters
- 14:00 27.10.2021
- Украина попросит Германию не принимать поспешных решений по "Северному потоку - 2" - МИД
- 13:32 27.10.2021
- Террористы под видом беженцев из Афганистана пытаются проникать в соседние страны - Лавров
- 13:20 27.10.2021
- Вводить запреты на поездки и путешествия россиян в нерабочие дни не планируется - Песков
- 13:17 27.10.2021
- СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней
- 13:05 27.10.2021
- Константин Хабенский сменит Сергея Женовача на посту худрука МХТ им. Чехова
- 13:00 27.10.2021
- Владимир Кехман назначен гендиректором МХАТ им. М. Горького
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать