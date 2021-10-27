Борт Каир - Москва вернулся в аэропорт из-за подозрительного послания на одном из кресел

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Каир - Москва авиакомпании Egypt Air вернулся в среду в аэропорт вылета из-за подозрительного сообщения на одном из сидений. Об этом сообщила авиакомпания.

"Рейс MS 729 вернулся [в Каир] из-за наличия угрожающего сообщения от неизвестного лица на одном из сидений самолета, - говорится в сообщении компании. - Самолет был возвращен в пункт вылета через 22 минуты, борт благополучно приземлился в аэропорту Каира, принимаются необходимые меры".