В Госдуме предложили ввести платную вакцинацию зарубежными вакцинами от коронавируса

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили ввести коммерческую вакцинацию зарубежными препаратами от COVID-19. Таким образом, расходы по иммунизации граждан иностранными составами будет нести бизнес.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Федот Тумусов отметил, что такое решение даст россиянам возможность выбора.

«Я сторонник подхода разрешить общепризнанные вакцины во всём мире. Чтобы Россия разрешила их ввоз и реализацию, но при этом, кто прививается — прививается за деньги. Это коммерческий проект, пусть привозят, создают необходимые условия хранения, но только платно. А наши отечественные, которые по эффективности и безопасности лучше даже, их бесплатно, за счёт государства.

Конечно, мы не готовы заменить наш «Спутник V» на Pfizer и не будем этого делать. А то, что технически их сложно привезти, то если это будет коммерческий проект, то это не проблема государства. Это проблемы того, кто будет их реализовывать, а государство будет контролировать соблюдение технологий».