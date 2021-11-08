Сокращение срока действия QR-кодов не обсуждалось и не обсуждается - Песков
13:05 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сокращение срока действия QR-кодов в России для вакцинированных от ковида не обсуждалось и не обсуждается, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ничего на этот счет не слышали, информацией не располагаем. Мы знаем, что, действительно, [это] (сбои по срокам действия кодов - прим. ТАСС) связано с техническими работами. Сама система "Госуслуги" находится в постоянном процессе совершенствования, расширения функционала. Это очень хороший, положительный процесс, но, к сожалению, иногда связанный с такими сбоями. Ничего в этом страшного нет", - сказал Песков.
"На этот счет ничего не обсуждается и не обсуждалось", - подчеркнул представитель Кремля в ответ на уточняющий вопрос журналистов, планируется ли в будущем изменить срок действия QR-кодов.
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