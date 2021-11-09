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США продлили санкции против Ирана, введенные в 1979 году

20:10 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден принял решение продлить еще на год так называемый режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий односторонние санкции против этой страны. Это следует из заявления американского лидера, распространенного во вторник Белым домом.

Глава вашингтонской администрации подчеркнул, что "отношения [США] с Ираном пока не нормализованы", а "процесс выполнения [двусторонних] соглашений от 19 января 1981 года продолжается". Речь идет о так называемых алжирских соглашениях между США и Ираном, которые привели к освобождению американских дипломатов, более года проведших в Тегеране в качестве заложников после революции 1979 года. В этих документах, в частности, оговорен принцип невмешательства стран во внутренние дела друг друга.

"По этой причине национальный режим чрезвычайного положения, объявленный 14 ноября 1979 года, а также введенные тогда с целью противодействия этому чрезвычайному положению меры должны продолжать оставаться в силе и после 14 ноября 2021 года", - отмечается в документе. "Я продлеваю действие национального режима чрезвычайного положения в отношении Ирана на один год", - добавил президент.

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