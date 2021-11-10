Штраф за несвоевременную замену паспорта можно будет оплатить со скидкой - сенатор
11:32 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект процессуального кодекса об административных правонарушениях (ПКоАП) дает возможность оплачивать штрафы с 50-процентной скидкой в течение 20 дней с момента его наложения практически за все негрубые нарушения, включая несвоевременную замену паспорта или пропуск срока подачи декларации. Об этом ТАСС рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.
"Это правило в проекте ПКоАП действует для всех нарушений, не являющихся грубыми, за некоторыми исключениями. Так, уплатить штраф в половинном размере в течение 20 дней будет можно за несвоевременную замену гражданином паспорта, пропуск обязанным лицом срока подачи налоговой декларации, за нарушения в сфере контрактной системы обеспечения государственных и муниципальных нужд и ряд других", - рассказала сенатор, участвующая в доработке новой редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), а также ПКоАП.
По ее словам, речь идет о правонарушениях, совершенных как гражданами, так и должностными лицами, индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами. "Иными словами, речь идет о правонарушениях, которые имеют формальный состав и не обладают высокой степенью общественной опасности. Например, предприниматель уплатил все налоги в срок, но декларацию о доходах своевременно не представил, сегодня он вынужден платить штраф в полном объеме", - пояснила Рукавишникова.
В настоящее время КоАП дает право оплатить штраф в размере половины от его суммы за большинство нарушений правил дорожного движения.
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