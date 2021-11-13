"Маглев" в России в обозримом будущем, похоже, не появится
12:36 13.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Никто не будет сдерживать прогресс, мы будем двигаться вперед, делать новые инновационные вагоны, повышать качество обслуживания. Здесь фундаментальная и прикладная науки будут нам в помощь. Любой вагон, локомотив, самолет напичканы электроникой, новыми технологиями, о которых мы говорим. Но мы должны идти к тому, чтобы стоимость технологии соотносилась с тем, что клиент может потратить. Услуга должна быть приемлема по цене и по качеству», — сказал Пегов.
Он отметил, что в РЖД пока не планируют таких серьезных инноваций, как, например, появление поездов на магнитной подушке — слишком дорогостоящее строительство, слишком большое потребление электричества, затратное обслуживания. «Когда-то мы придем к тому, что это будет просто и дешево, мы сможем потратить так много электроэнергии за такой короткий срок и перевозить пассажиров со скорость 600 км/ч», — выразил надежду замглавы РЖД.
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