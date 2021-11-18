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В России зафиксировали 1 251 смерть из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию

12:00 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 374, до 9 219 912. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,41%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 414, до 7 919 250. Это новый максимум за пандемию. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 85,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 251 против 1 247 днем ранее, до 260 335. В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала пандемии, предыдущий максимум - 1 247 смертей - был зарегистрирован 17 ноября. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,82%, следует из данных штаба.


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