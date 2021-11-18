В России зафиксировали 1 251 смерть из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
12:00 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 374, до 9 219 912. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,41%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 414, до 7 919 250. Это новый максимум за пандемию. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 85,9% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 251 против 1 247 днем ранее, до 260 335. В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала пандемии, предыдущий максимум - 1 247 смертей - был зарегистрирован 17 ноября. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,82%, следует из данных штаба.
НОВОСТИ
- 12:05 18.11.2021
- ЕГЭ лишает возможности педагогов по математике учить детей мыслить - Садовничий
- 12:00 18.11.2021
- В Москве выявили 4 062 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 18.11.2021
- Великобритания способна «дать России отпор» в случае военного конфликта - Al Jazeera
- 11:05 18.11.2021
- Стихийный лагерь на линии границы с Польшей собираются покинуть более 200 мигрантов
- 11:00 18.11.2021
- Угрозы Лукашенко отрезать Европу от поставок газа реальны - депутат Бундестага
- 10:32 18.11.2021
- В Томской области спасли заблудившегося в тайге вахтовика
- 10:20 18.11.2021
- Россия собирается закупать больше картофеля в СНГ - СМИ
- 10:12 18.11.2021
- Новый розыгрыш квартир в рамках акции «Вакцина - твой ключ к здоровью!» провели в Москве
- 10:05 18.11.2021
- Мария Захарова посоветовала главреду итальянской La Repubblica топить дом своими газетами
- 10:00 18.11.2021
- Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана открыли огонь в Тавушском направлении
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать