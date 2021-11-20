Судебные меры в отношении "Муз-ТВ" за пропаганду гомосексуализма поддержали в РПЦ

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Любое нарушение законодательства относительно пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений должно нести за собой ответственность, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя наложенные штрафы на телеканал "Муз-ТВ".



В среду мировой суд в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей главного редактора телеканала "Муз-ТВ" Андрея Разыграева за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. До этого Басманный суд оштрафовал на 1 млн рублей телеканал "Муз-ТВ" по аналогичной статье. В России распространение подобной информации запрещено среди детей, показ возможен только со знаком информационной продукции "18+" в ночное время (после 23:00 по местному времени).



"Я не знаю, много или мало миллион рублей для телеканала, но я думаю, что если в стране запрещена гей- пропаганда, то любое нарушение законодательства должно влечь за собой соответствующие меры. Мы в Русской православной церкви всегда говорим о том, что пропаганда противоестественных пороков наносит непоправимый вред человеку, особенно детям и юношеству. На нашей стороне закон, и поэтому если закон нарушается, то виновные должны нести соответствующее наказание", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия-24".



