Байден намерен вновь участвовать в президентских выборах в 2024 году - Белый дом

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом заявила в понедельник на брифинге для журналистов пресс- секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее попросили прокомментировать появившиеся ранее в СМИ сообщения, согласно которым Байден заявил своим сторонникам, что он планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году. "Да, это его намерение", - подтвердила Псаки.