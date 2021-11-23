Байден намерен вновь участвовать в президентских выборах в 2024 году - Белый дом
10:00 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом заявила в понедельник на брифинге для журналистов пресс- секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ее попросили прокомментировать появившиеся ранее в СМИ сообщения, согласно которым Байден заявил своим сторонникам, что он планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году. "Да, это его намерение", - подтвердила Псаки.
Новости
- 10:45 23.11.2021
- От 5,9% годовых: Сбер снижает ставки по потребкредитам в преддверии Нового года
- 10:32 23.11.2021
- Родители убитой в Тюмени девочки лишены прав в отношении других детей - прокуратура
- 10:20 23.11.2021
- В РФ за девять месяцев пресечена деятельность 329 подпольных производств алкоголя
- 10:05 23.11.2021
- Кадыров призвал указывать национальность всех совершивших преступления
- 09:32 23.11.2021
- Свидетеля Иеговы впервые оправдали по обвинению в экстремизме
- 09:20 23.11.2021
- Рекорд по чистой прибыли поставили российские банки
- 09:17 23.11.2021
- Вице-президент Сбербанка Влад Крейнин назвал задачи первой цифровой дизайн-конференции SberDesign Conf
- 09:05 23.11.2021
- 45 человек, в том числе 12 детей, погибли при аварии туристического автобуса в Болгарии
- 09:00 23.11.2021
- Посол РФ Антонов назвал неприемлемыми заявления США о новых санкциях по Nord Stream 2
- 22:40 22.11.2021
- Лукашенко заявил, что его не волнует, считают ли его на Западе легитимным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать