Чешская контрразведка утверждает, что спецслужбы РФ и КНР наращивают в стране активность

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности и информации Чехии (контрразведка) в отчете о своей деятельности за 2020 год утверждает о росте активности в республике спецслужб России и Китая. Она расследовала, в частности, инцидент в деревне Врбетице, наблюдала за действующими в стране под прикрытиями дипломатов и журналистов китайскими агентами, следует из опубликованной во вторник открытой части документа.

"Служба безопасности и информации и в 2020 году работала над дополнением информации о подрывной атаке на [комплекс военных складов] во Врбетице, [ответственность] за которую, согласно расследованию служб безопасности Чехии, несут агенты спецслужбы России", - говорится в документе. Вместе с тем приводится утверждение, что "Чехия стала целью атаки иностранного государства", при котором погибли два гражданина республики и был нанесен значительный экономический ущерб.

Кроме того, контрразведка в 2020 году расследовала и закрыла так называемое рициновое дело об угрозе отравления трех пражских муниципальных политиков. Поступившие чешским правоохранительным органам сведения, согласно документу, оказались дезинформацией, к которой якобы причастны российские спецслужбы.

Служба безопасности и информации предупреждает также об угрозах, связанных, как она утверждает, с продажей одного из чешских машиностроительных предприятий российским инвесторам. Его название не раскрывается. В то же время сайт журнала "Респект" упоминает в этой связи предприятие "Ковосвит" (Kovosvit) из города Сезимово-Усти (Южная Чехия). Его продукция, по данным издания, может использоваться в производстве танков и другой военной техники.