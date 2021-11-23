Видеоролик Сбера стал лауреатом престижной международной премии Cannes Corporate Media & TV Awards

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Видеоролик «Сбер 2020 — год трансформации» завоевал «серебряного дельфина», став лауреатом в номинации «Корпоративное видео», престижного международного фестиваля-конкурса корпоративных и документальных телевизионных фильмов Cannes Corporate Media & TV Awards. Кроме того, образовательные проекты Сбера «Современные цифровые технологии» и «Сила компетенций» получили сертификаты финалистов премии.

«Современные цифровые технологии», включающие в себя 14 видеороликов, вышли в финал в номинации «Видео в журнале, блоге и интернет-ТВ». Проект отличается доступностью подачи, увлекательным форматом видеоблога, а его ролики входят в состав одноимённого образовательного курса, предназначенных не только для сотрудников Сбера, но и для интересующейся вопросом аудитории онлайн-кинотеатра Okko. В настоящий момент курс «Современные цифровые технологии» уже посмотрело свыше 200 тыс. человек.

Интерактивный сериал «Сила компетенций» стал финалистом в номинации «Интерактивные видео». В Сбере действует обновленная Модель компетенций 2023, которая выделяет ключевые навыки будущего, помогающие сотрудникам лучше справляться с новыми нестандартными задачами и соответствовать требованиям новой реальности. В сериале «Сила компетенций» пользователь может помочь главному герою находить нужные решения и влиять на ход развития событий, фильм обращает внимание на ценность корпоративных компетенций, помогающих сотрудникам развивать необходимые навыки.

«Сегодня Сбер является экосистемой сервисов, в основе которых лежат инновационность, удобство и технологичность. В видеоролике, посвящённом глобальным изменениям бизнеса Сбера, мы совместили художественные образы, идею трансформацию и современные мотивы. В результате получился короткий вдохновляющий фильм, выходящий за рамки стандартных корпоративных отчётов. Мы рады, что наша яркая работа была высоко оценена мировыми экспертами в сфере кино и масс-медиа, а наши обучающие ролики вошли в состав финалистов и также были отмечены призами конкурса», — поделился старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

Премия Cannes Corporate Media & TV Awards, основанная в 2010 году компанией Filmservice International, является одной из ведущих в мире в сфере корпоративных и документальных фильмов, онлайн-медиа и репортажей, в жюри входят лауреаты «Оскара» и «Эмми», специалисты в области корпоративных и масс-медиа, киноэксперты и профессионалы маркетинговых коммуникаций.