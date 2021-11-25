В России вылечились после коронавируса 38 450 человек за сутки, это максимум за пандемию
12:00 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 796, до 9 468 189, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 38 450, это максимум за все время пандемии. Всего уже выздоровели 8 164 826 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 86,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 238 против 1 240 днем ранее, до 269 057. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,84%, следует из данных штаба.
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