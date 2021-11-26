Академики РАН возглавили ученые советы Научной премии Сбера

13:30

Во главе ученых советов трех номинаций Научной премии Сбера, призванной поощрять деятелей науки за исследования, имеющие потенциал влияния на научно-технический прогресс, встали Академики Российской Академии Наук.

Ученый совет в номинации «Науки о жизни», включающей в себя биологию, медицину и сельскохозяйственные науки, возглавила академик РАН, заведующая кафедрой химии природных соединений химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Ольга Донцова.

Александр Кулешов, академик РАН, ректор Сколтеха, возглавил ученый совет в номинации «Цифровая вселенная». В номинацию входят математика включая математические методы в экономике, компьютерные науки и информатика, включая искусственный интеллект и машинное обучение.

Во главе ученого совета в номинации «Физический мир» встал Алексей Хохлов, академик РАН вице-президент РАН. Номинация нацелена на поддержку фундаментальных наук: физику, химию, астрономию, науки о Земле и технические науки.

«Наша премия, учрежденная в Год науки и технологий в России, призвана стать одним из источников мотивации нашего научного сообщества заниматься наукой в России. Будучи технологической компанией, мы стремимся поддерживать исследователей, чья работа открывает новые горизонты научного познания. Уверен, что авторитетные деятели науки, возглавившие ученые советы премии, помогут нам выявить и наградить наиболее достойных в каждой из трех номинаций». - сообщил вице-президент по исследованиям и инновациям Сбербанка Альберт Ефимов.

Три лауреата получат премии в размере 20 млн рублей, общий бюджет научной премии составляет 60 млн рублей. Комитет премии выберет лауреатов на основе представлений Ученых советов номинаций, которые детально рассмотрят все поступившие заявки. Сопредседатели Комитета премии — Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и лауреат Нобелевской премии по физике, профессор Национального университета Сингапура и университета Манчестера Константин Новосёлов. Церемония награждения первых лауреатов состоится в марте 2022 года. Подробная информация на официальном сайте премии.