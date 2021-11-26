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На Украину не распространяются коллективная оборона НАТО - Столтенберг

19:20 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, но альянс поддерживает эту страну разными способами. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД альянса в Риге 30 ноября - 1 декабря. Он отметил, что министры иностранных дел проведут на полях этого заседания встречу с главами МИД Украины и Грузии, с которыми обсудят ситуацию вокруг этих стран.

"Украина - это партнер НАТО, это не страна - член альянса. Наша статья о коллективной обороне - 5-я статья [Вашингтонского договора] не распространяется на Украину", - заявил он, добавив, что "НАТО и ее страны - члены предоставляют значительную политическую и военную поддержку Украине". "Мы предоставляем различные военные и тыловые возможности, вооружения, оказываем помощь в подготовке военных. НАТО также оказывает значительную военную и политическую поддержку Украине", - заявил генсек альянса.

На встрече министров иностранных дел НАТО в Риге будут обсуждаться планы НАТО по сдерживанию России, ситуация на Украине и в Черноморском регионе, миграционный кризис на границе Польши, стран Прибалтики и Белоруссии, последствия провала 20-летней военной кампании НАТО в Афганистане и обязательства европейских стран альянса по дальнейшему наращиванию своих военных расходов.

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