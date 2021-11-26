Обвиняя РФ, Польша пытается уйти от ответственности за нарушения прав мигрантов - Слуцкий

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, предлагая ввести санкции в отношении Белоруссии и России в связи с миграционным кризисом, пытается снять со своей страны ответственность за нарушения прав человека. Такое мнение в пятницу выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.



"Польша активно взяла на вооружение вашингтонские приемы для снятия с себя ответственности за совершенные нарушения в сфере прав человека", - написал депутат в своем телеграм-канале.



По его мнению, Варшава "рассчитывает, что очередные ее громкие русофобские выпады отвлекут внимание от бесчинств польских пограничников". Слуцкий напомнил, как ранее против мигрантов с польской стороны применялись газ и водометы.



"Это недопустимая ситуация, в принципе. Польша, как и весь Евросоюз, должны осознавать и нести ответственность за миграционный кризис, истинной причиной которого стали действия "демократизаторов" из стран Дальнего Запада на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - добавил Слуцкий.



Глава комитета указал, что в рамках заседания Постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы в Риме российская делегация уже подняла эту тему. "Мы считаем, что именно страны Евросоюза, входящие также в состав Совета Европы, должны предпринять реальные усилия для прекращения кризиса, а не делать из Белоруссии без вины виноватого. Продолжим дискуссии по этому направлению на остальных межпарламентских площадках", - заключил Слуцкий.



